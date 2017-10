Raio atinge escola em Bento Gonçalves e aulas são suspensas

Susto 11/10/2017 | 12h19 Atualizada em

Alunos e professores do Instituto Estadual de Educação Cecília Meireles, de Bento Gonçalves, foram surpreendidos por um raio na manhã desta quarta-feira (11). A descarga elétrica atingiu o telhado de um dos prédios da escola, localizada no bairro São Francisco, por volta das 9h. No momento, boa parte dos estudantes estava no recreio. Uma das alunas desmaiou pelo susto e teve que ser socorrida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado pela direção e todos os cerca de 350 estudantes foram evacuados. Segundo Marilei Anderle, diretora da escola, as aulas foram suspensas e ainda não há previsão para retomá-las.

Com a descarga, vidros de salas de aulas se estilhaçaram e muitos aparelhos eletrônicos ligados na tomada sofreram curto e queimaram. A escola ficou sem energia elétrica.

— Nós pedimos que os estudantes se dirigissem para as suas casas. Eles saíram ilesos, mas bastante assustados. Tem cheiro de queimado por tudo. A situação é bem grave e não sabemos quando a escola vai voltar a funcionar — lamenta Marilei.

A aluna Júlia Trevisan, 17 anos, desmaiou no momento da descarga e teve que ser socorrida. Ela foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Bento Gonçalves e está em observação.