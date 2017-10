Raio atinge escola em Bento Gonçalves

Susto 11/10/2017 | 12h19 Atualizada em

Alunos e professores do Instituto Estadual de Educação Cecília Meireles, de Bento Gonçalves, foram surpreendidos por um raio na manhã de terça-feira. A descarga elétrica atingiu o telhado de um dos prédios da escola por volta das 9h, quando boa parte dos estudantes estava no recreio. Acionado pela direção, o Corpo de Bombeiros segue no local avaliando os danos. Segundo Marilei Anderle, diretora da escola, as aulas de hoje foram suspensas e ainda não há previsão para retomá-las.

Com a descarga, vidros de salas de aulas se estilhaçaram e muitos aparelhos eletrônicos ligados na tomada sofreram curto e queimaram. A escola ficou sem energia elétrica e os cerca de 350 alunos que estavam no local foram evacuados.

— Nós pedimos que os estudantes se dirigissem para as suas casas. Eles saíram ilesos, mas bastante assustados. Tem cheiro de queimado por tudo. A situação é bem grave e não sabemos quando a escola vai voltar a funcionar — lamenta Marilei.

Devido ao susto, uma aluna que sofre de síndrome de pânico passou mal, foi socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A direção da escola afirma que, após os bombeiros emitirem o laudo da ocorrência, vai buscar auxílio na Coordenadoria Regional de Obras e na 16ª Coordenadoria Regional de Educação.