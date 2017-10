Queda de aeronave deixa dois mortos no interior de Barão

Tragédia 29/10/2017 | 13h04 Atualizada em

Duas pessoas morreram após a queda de uma aeronave de pequeno porte no interior de Barão, na manhã deste domingo. O veículo caiu em uma propriedade rural e atingiu uma árvore. As vítimas, que ainda não foram identificadas, seriam tripulantes da aeronave. As informações são dos Bombeiros Voluntários de São Vendelino e de Salvador do Sul.

Conforme o Comandante Fabrício Facchini, de São Vendelino, a aeronave era ocupada por duas pessoas que estavam sobrevoando a região. As vítimas caíram próximas de uma casa, em uma propriedade localizada na linha Francesca Alta. Testemunhas teriam visto o veículo em chamas ainda no ar. Uma das vítimas foi projetada e caiu próxima a uma árvore. O outro, que seria o piloto, caiu com a aeronave e foi carbonizado.

Os bombeiros acionaram militares da Aeronáutica para identificar qual é a aeronave envolvida no acidente. A suspeita é que o voo teria iniciado em uma cidade vizinha, mas não há informação oficial sobre a origem do veículo e a identidade das vítimas.