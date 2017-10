Que tal ser jornalista por um dia?

Concurso 13/10/2017 | 11h00 Atualizada em

Papel e canetas à mão, e foco na criatividade: já foi dada a largada para o projeto Jornalista por um Dia edição 2017 do jornal Pioneiro. Estudantes entre seis e 13 anos da região podem se inscrever gratuitamente até o dia 12 de novembro, com trabalhos nos formatos de desenhos, textos, charges, quadrinhos e fotografias. A ação cultural selecionará os 100 melhores, que serão publicados em uma edição especial no dia 7 de dezembro. Os focas, como são chamados os jornalistas iniciantes, serão recebidos com uma cerimônia no mesmo dia.

O projeto cultural do Pioneiro deu seus primeiros passos em 1994. Desde então, ganhou projeção, sendo reconhecido pela Associação Mundial de Jornais como um dos melhores programas do planeta na formação de jovens leitores + só no ano passado, mais de 3 mil trabalhos foram enviados pela gurizada.

Entre os primeiros trabalhos recebidos na década de 1990 estava o da administradora Karine Cecconelo Susin, 36 anos. O papel amarelado, guardado cuidadosamente há mais de 20 anos, são alguns dos indicativos que a empresária se orgulha de ter tido a sua reportagem selecionada para a edição especial, que circulou no dia 12 de outubro de 1994:

— Lembro que foi uma sensação de "olha, minha redação está no jornal. Todo mundo vai ler". Em outras palavras, uma sensação de muito orgulho — conta.

O texto da estudante, à época com 13 anos, criticava as queimadas realizadas durante o primavera e do verão. Karine recorda que o incentivo para participar do projeto surgiu da professora de Português da Escola Estadual Santa Catarina, onde ela estudava.

— Lembro que vários colegas participaram e as redações foram enviadas juntas. Este assunto estava sendo muito debatido, pois as queimadas eram uma prática muito comum entre os agricultores e as preocupações com a preservação do meio ambiente já eram muitas — lembra a profissional.

Apesar de gostar de ler e escrever, Karine diz que nunca pensou em seguir carreira no Jornalismo, assim como boa parte dos participantes do Jornalista por Um Dia. A aérea escolhida por ela foi Administração de Empresas, ramo em que atua até hoje.

— Acredito que todo incentivo a escrita é um incentivo à leitura. E é na leitura que as crianças terão a oportunidade obter conhecimento, incentivo à criatividade e a imaginação, o que, em minha opinião, é de extrema importância pra sua formação.

Além de terem a oportunidade de escreverem sobre um tema que seja de sua escolha e expressar a sua opinião para um grande número de leitores — reforça.

Como participar

- Quem pode: crianças e adolescentes de seis a 13 anos de Caxias do Sul e região.

- O que produzir: textos, fotos, charges, tiras de histórias em quadrinhos ou desenhos.

- Como enviar: entregar o trabalho e o cupom de inscrição na sede do jornal Pioneiro ou enviar pelo correio aos cuidados do setor de marketing (Rua Jacob Luchesi, 2.374, bairro Santa Catarina, Caxias do Sul, RS, CEP 95032-000) ou pelo e-mail foca@pioneiro.com. Os cupons podem ser encontrados nas páginas do jornal, retirados na sede do Pioneiro ou obtidos no site do jornal .

Prazo de inscrição: até 12 de novembro.

Premiação: os autores das 100 melhores produções serão recebidos em uma festa no dia 7 de dezembro. No mesmo dia, os trabalhos selecionados estarão nas páginas do jornal, em uma edição especial.