Ponte entre Cotiporã e Bento Gonçalves está submersa

12/10/2017

A ponte sobre o Rio das Antas, entre os municípios de Bento Gonçalves e Cotiporã, está submersa na tarde desta quinta-feira. O local está bloqueado para a passagem de qualquer veículo. A situação é recorrente no trecho em períodos de chuva intensa ou prolongada.

A principal alternativa é o desvio por Veranópolis, via BR-470. Em seguida, é preciso ingressar na RS-359 pelo Arco Sul do município, até chegar a Cotiporã. Com isso, o tempo de deslocamento até a cidade leva 1h30min. Pela ponte, o trajeto dura 30 minutos.