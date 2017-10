Polícia procura homem que abusou de criança que estava a caminho de escola em Caxias

Crime 20/10/2017 | 17h51 Atualizada em

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) tenta identificar um homem que abusou sexualmente de uma criança de nove anos em Caxias do Sul. Detalhe: a menina estava a caminho da escola quando foi pega pelo criminoso, na tarde de quinta-feira. O homem ainda não foi identificado, pois a vítima está muito abalada e não teve condições de fornecer muitos detalhes.

Conforme a DPCA, a criança estava sozinha e foi abordada a poucos metros do colégio, por volta das 13h. O criminoso estava de carro e parou ao lado da menina. Ele alegou que tinha um presente para entregar a ela. A criança, que não conhecia o agressor, aceitou entrar no veículo. Dali, foi levada até a casa do criminoso, onde sofreu o abuso. A criança só foi liberada duas horas depois numa localidade da zona sul da cidade.

O abusador conduzia um veículo da marca Fiat, mas a vítima não soube apontar qual era o modelo e a cor do carro. Ela também descreveu o criminoso como sendo um homem moreno. Informações que possam ajudar na captura do abusador podem ser repassadas para a DPCA pelo telefone (54) 3214.2014, em horário comercial.

O nome da criança e o bairro onde ela mora e estuda são mantidos em sigilo em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (DPCA).