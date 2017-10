Passageiros são flagrados usando indevidamente cartão de ônibus de terceiros em Caxias do Sul

Transporte coletivo 31/10/2017 | 20h00 Atualizada em

O equipamento registrou passageiros usando o passe livre e obtendo descontos na passagem com o cartão de outras pessoas. Os beneficiários poderão perder o passe livre ou o desconto por até um ano. A tecnologia instalada nos ônibus permite a comparação do passageiro com a foto que está cadastrada na Visate. Ao aproximar o cartão da leitora, o sistema capta a imagem do rosto do passageiro, registra cinco fotos para análise e mapeia a geometria e as proporções da face. Além de apontar se as fotos conferem com o usuário cadastrado ou não, o sistema é programado para apontar dúvida em relação à análise. Quando a câmera não capta a imagem, a ferramenta entende que ninguém apareceu no foco.

Durante o período de testes do equipamento, em setembro, os laudos gerados pelo sistema de biometria facial apontaram inconsistência entre a foto do titular do cartão e o usuário em 1.070 acessos de 25.672 passagens, o que representa mau uso em 4,14% dos casos. A maior ocorrência de uso inadequado durante o teste envolveu os cartões estudantis. Dos 8.046 acessos, 655 (8,14%) foram classificados como “não conferem”. Nas gratuidades, de 17.785 conferências, foram registrados 415 usuários (2,33%) não correspondentes às imagens do cadastro.

A partir de agora, quando constatado o uso irregular, o bloqueio do benefício será automático. Os usuários que desejarem contestar a perda do benefício deverão procurar a secretaria na Rua Moreira César, 1.666, no bairro Pio X, de segunda a sexta, das 10h às 16h. Nos próximos dias, cartazes nos coletivos informando sobre os bloqueios.

Período de testes de 1º a 30 de setembro

Avaliação das gratuidades (idosos e pessoas com deficiência)

Confirmou a titularidade: 15.633 acessos (87,89%)

Sistema apontou dúvida: 1.553 acessos (8,73%)

Foto sem foco: 184 acessos (1,03%)

Não conferiu: 415 acessos (2,33%)

Total: 17.785 usos de cartão avaliados

Avaliação do Cartão Estudantil

Confirmou a titularidade: 7.039 acessos (87,48%)

Sistema apontou dúvida: 341 acessos (4,22%)

Foto sem foco: 11 acessos (0,13%)

Não conferiu: 655 acessos (8,14%)

Total: 8.046 usos de cartão avaliados