Orquestra Sinfônica da UCS reúne duas mil pessoas em concerto especial neste domingo, em Caxias

Ao ar livre 22/10/2017 | 16h36 Atualizada em

A chuva fina e o frio que acompanharam o início do 11º Concerto da Primavera, na manhã deste domingo no campus-sede da Universidade de Caxias do Sul (UCS), não afastaram o público caloroso que compareceu para acompanhar a apresentação da Orquestra Sinfônica. Nesta edição, o concerto comemorou os 50 anos da UCS, os 45 da Unimed Nordeste/RS e também aos 50 anos do surgimento da Tropicália. Pelo menos 2 mil pessoas se reuniram ao ar livre no estacionamento em frente à UCSTV.

Por cerca de uma hora e meia, o público pôde voltar no tempo até a segunda metade da década de 1960, vivenciando a música tropicalista por meio de um repertório repleto de clássicos. Sob a regência do maestro Manfredo Schmiedt, o espetáculo contou com as participações especiais do Coro da UCS (com regência de Anita Campagnolo e técnica vocal de Ricardo Barpp) e dos solistas Cibele Tedesco, Tita Sachet, Mozer Oliveira e Rafa Gubert.