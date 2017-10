Natal Luz de Gramado terá novidades

Celebração 11/10/2017 | 17h53 Atualizada em

Anote na agenda: faltam apenas duas semanas para o início da 32ª edição do Natal Luz de Gramado. A programação foi lançada nesta quarta e destaca os espetáculos Grande Desfile de Natal, Natal pelo Mundo e o Reencontros de Natal. Além disso, haverá uma série de atrações gratuitas todos os dias como a Parada de Natal, a Vila de Natal, o Tannembaumfest e os shows da Rua Coberta. A ideia da organização é atrair um público ainda maior para a celebração que dura 81 dias, mas sem perder o foco na qualidade das apresentações. Na edição passada, somente os espetáculos pagos atraíram cerca de 250 mil pessoas. No total, cerca dois milhões de visitantes passaram pela cidade durante o Natal Luz.

O presidente da Gramadotur, Edson Néspolo, ressalta algumas mudanças neste ano. Três de quatro espetáculos foram repaginados. A Vila de Natal, por exemplo, que antes era montada nos pavilhões da ExpoGramado, agora será erguida na Praça das Etnias, o que torna a atração mais acessível ao público. Outra novidade é o inédito Reencontros de Natal, que reunirá cantores, músicos e atores num grande palco no Lago Joaquina Rita Bier.

— Projetamos um equilíbrio. Se temos três grandes espetáculos pagos, também oferecemos outras atrações gratuitas ao mesmo tempo — explica Néspolo.

O gabinete da primeira-dama de Gramado também recebeu 8.910 ingressos do Natal Luz para distribuir ao público por meio do projeto Natal Solidário. A programação do Natal Luz abre no dia 26 de outubro, quinta-feira, com o show de acendimento das luzes de Natal, na frente do Palácio dos Festivais, e prossegue até o dia 14 de janeiro.

O evento é organizado pela Gramadotur e prefeitura, com direção artística de Edson Erdmann e Histórias Incríveis Entretenimento. Mais informações no site natalluzdegramado.com.br.













NATAL SOLIDÁRIO





z Para retirar os ingressos para os espetáculos pagos do Natal Luz é necessário apresentar documento de identificação e levar dois quilos de alimento não perecível ou um quilo de ração para cães. Os mantimentos serão repassados para o Centro de Reabilitação Emanuel Região das Hortênsias, para a Fazenda Vale a Pena Viver, para o Lar do Idoso Maria do Nazaré e para a ONG Consciência Animal.





z A distribuição dos ingressos ocorre a partir da próxima segunda-feira, 16 de outubro. Serão disponibilizadas quatro mil entradas para o show Reencontros de Natal, 3.910 entradas para o Grande Desfile de Natal e mil entradas para o Natal Pelo Mundo.





z A retirada deve ser feita ao lado da prefeitura de Gramado, junto ao antigo restaurante do pavilhão, da 8h30min às 11h30min nas datas abaixo.





Dias 16, 17, 23 e 24 de outubro e 6 de novembro: serão aceitas apenas rações para cães.





Dia 7, 13 e 14 de novembro: serão aceitos alimentos.