Motorista de caminhão que se envolveu em acidente em Bento Gonçalves será sepultado nesta segunda em SC

Será sepultado na tarde desta segunda-feira no município de Irani (SC) Lucas Batista de Jesus, 21 anos, motorista de um caminhão que se envolveu em um acidente na ERS-431, em Bento Gonçalves, no último dia 4. Na ocasião, o veículo desceu um barranco no Km 9 da rodovia, por volta das 20h30min, e matou a caroneira Emanueli Reisla Barbosa Delziovo, seis anos, enteada de Lucas.

Ainda estavam no caminhão Elisiane Barbosa, 26 anos, e Eloá, um ano, mãe e irmã de Emanueli, respectivamente. Elisiane permanece internada no Hospital Tacchini e Eloá recebeu alta hospitalar há cerca de uma semana.

A família é de Irani e havia viajado para Bento Gonçalves para buscar uma carga de papelão e retornaria a cidade catarinense no mesmo dia.

Criança morre em acidente com caminhão na ERS-431 em Bento Gonçalves

Devido às despesas com deslocamento e com o tratamento da criança, os familiares de Elisiane precisam de ajuda financeira. Os pais dela, inclusive, deixaram os trabalhos para cuidarem das duas.

A família está recebendo ajuda da moradora de Bento Gonçalves Simone Lunelli, que se sensibilizou com a situação e está arrecadando roupas e alimentos. Segundo ela, Eloá está usando gesso em um dos braços e precisará de fisioterapia, que será bancada particularmente pela família. Já Elisiane passou por quatro procedimentos e deve permanecer cerca de dois meses acamada.

Quem quiser colaborar, pode entrar em contato com Simone pelo celular (54) 99944-8636 ou fazer depósito na conta corrente da Caixa Econômica Federal; agência 3886-1; conta 21148-0, em nome de Clóvis Antônio Barbosa. É necessário informar o CPF dele 691.135.729-20.