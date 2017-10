Morre motorista ferido em acidente na BR-470, em Nova Prata

Trânsito 31/10/2017 | 11h21 Atualizada em

Internado desde o último dia 17, Gelmi Ferronatto, 58 anos, não resistiu aos ferimentos de um acidente de trânsito e morreu na noite de segunda-feira no Hospital do Círculo, em Caxias do Sul.

O acidente ocorreu no Km 149 da BR-470, em Nova Prata, pouco depois das 13h30min do dia 17. Ferronatto era condutor de um Gol que foi atingido lateralmente por um caminhão, quando tentava acessar a rodovia.

O velório será realizado na capela São Braz de Nova Bassano. O sepultamento ainda não tem horário definido.