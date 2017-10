Mais três etapas da ciclovia de Caravaggio devem ser entregues até fevereiro

Farroupilha 13/10/2017 | 11h04 Atualizada em

A ciclovia que ligará rótula onde está a imagem de Nossa Senhora de Caravaggio, às margens da RS-453, em Farroupilha, até o santuário em devoção à santa deve ter mais três etapas entregues até fevereiro de 2018. Todas já estão em fase adiantada de execução.

Leia mais

Coordenadora regional da Educação se desfilia do PDT e a da Saúde se licencia

PP destitui Juventude após polêmica com pedido de impeachment do prefeito de Caxias

De acordo com o secretário de Turismo e Cultura de Farroupilha, Francis Casali, das 10 etapas previstas em todo o projeto, cinco já estão prontas ou em fase de conclusão. O último trecho a ter as obras iniciadas foi em frente ao Seminário Apostólico Nossa Senhora de Caravaggio. A construção começou em agosto e já teve 70% dos trabalhos executados. Já o trecho próximo ao Colégio São Tiago tem 15% das obras pendentes. O terceiro ponto ainda em construção fica nas proximidades do ginásio Saturno, com 95% das obras concluídas.

— A pendência neste ponto é porque a Caixa Econômica Federal ainda não liberou uma parte do dinheiro necessário. Nossa expectativa era entregar essas etapas até o fim do ano, mas provavelmente será necessário um aditivo de prazo — avalia Casali.

Segundo Casali, os outros cinco trechos ainda não iniciados dependem de obtenção de recursos federais, seja por emendas parlamentares ou recursos do Ministério do Turismo.

— No Ministério disseram que estão com contingenciamento de recursos até o início de dezembro. Somente depois disso é que vão avaliar novos projetos, mas não garantiram que vão liberar dinheiro para este — explica o secretário.

A primeira etapa da ciclovia foi entregue em dezembro de 2015.