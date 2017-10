Maiara Perottoni é a primeira candidata ao título de rainha da Festa da Uva

Caxias do Sul 23/10/2017 | 16h06 Atualizada em

No primeiro dia de inscrições para o concurso que elegerá o novo trio de soberanas da Festa da Uva de Caxias, Maiara Perottoni, 25 anos, foi a primeira a colocar o seu nome na disputa. A atual rainha da Festa do Vinho Novo de Forqueta também irá representar a empresa Lorigraf e os Supermercados Andreazza. Maiara nasceu em Farroupilha, mas mora em Caxias do Sul há 14 anos. A família tem grande ligação com a comunidade de Forqueta: foi o tataravó de Maiara, Arthur Perottoni, quem fundou a 1ª cooperativa da América Latina, que fica na localidade desde 1929.

A primeira candidata ao título de soberana está no 6° semestre do curso de Nutrição no Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). Foi eleita em 2015 na Festa do Vinho e vem estudando para ser a nova rainha da Festa da Uva desde o ano passado.

Ganhar o concurso e ocupar o posto que hoje é de Rafaelle Furlan será um sonho na vida de Maiara, que tem a rainha Tatiane Frizzo, eleita em 2010, como inspiração:

— Ser soberana da Festa da Uva é um forma de homenagear a nossa história, a cultura da nossa cidade. Representar Caxias é algo que sempre quis, mas esse sentimento tomou uma forma ainda maior quando me tornei rainha da Festa do Vinho Novo.

No momento da inscrição, no início da tarde desta segunda, Maiara e os representantes de suas entidades foram recebidos nos Pavilhões pela presidente Sandra Randon e por alguns integrantes das comissões social e comunitária da Festa da Uva, que ocorre de 22 de fevereiro a 10 de março de 2019. A primeira candidata preencheu um formulário e falou um pouco sobre sua trajetória e qual seu objetivo ao se inscrever. Ouviu de Sandra que a 32ª edição da Festa será cheia de emoção.

— Obrigada por estar aqui se inscrevendo e confiando no nosso trabalho. Faremos, agora também com a tua ajuda, um evento brilhante — disse.

O prazo de inscrições para o concurso que elegerá o novo trio vai até 22 de novembro. Para agendar atendimento, a candidata deve ligar para o telefone 99176.3932.

ALGUMAS REGRAS

:: Ser brasileira e ter entre 18 e 28 anos.

:: Ser solteira e morar em Caxias há pelo menos dois anos.

:: Estar cursando, no mínimo, o Ensino Médio.

:: Não estar participando de outras competições similares, concomitantemente.

:: Ter disponibilidade de horários, tanto para as atividades preparatórias do concurso, bem como para dedicar-se durante a realização da Festa da Uva.