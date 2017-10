Jovem que morreu em acidente de motocicleta será sepultado nesta segunda, em Farroupilha

Trânsito 29/10/2017 | 20h15 Atualizada em

Será sepultado na tarde desta segunda-feira o jovem Welisson Junior Noll, 19 anos, que morreu em um acidente na tarde de domingo. Noll pilotava uma motocicleta na estrada do antigo desvio do pedágio, próximo à Linha Julieta, em Farroupilha, quando bateu em um poste. Foi por volta das 17h.

Ele estava sozinho e morreu na hora. A ocorrência foi atendida pela Brigada Militar da cidade. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

O velório ocorre na Igreja Santa Lúcia, bairro Centenário, em Farroupilha. O sepultamento está marcado para as 17h, no Cemitério Público do município.