Inscrições para concurso das soberanas da Festa da Uva começam dia 23

Caxias do Sul 04/10/2017 | 15h26 Atualizada em

No início do ano, a comissão comunitária chegou a afirmar que as inscrições se iniciariam no início do mês e iriam até dezembro

No início do ano, a comissão comunitária chegou a afirmar que as inscrições se iniciariam no início do mês e iriam até dezembro Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Pouco se sabe sobre os detalhes da 32ª edição da Festa da Uva de Caxias do Sul, que ocorre somente em fevereiro de 2019, mas uma das ações mais esperadas pela população já tem data de início: as inscrições para o concurso que elegerá as próximas soberanas começam no dia 23. O prazo se estende até o dia 22 de novembro.

Leia mais

Festa da Uva de Caxias do Sul é adiada para 2019

No início do ano, a comissão comunitária chegou a afirmar que as inscrições se iniciariam no início do mês e iriam até dezembro. A nova corte será definida em 19 de maio de 2018, alterando o tradicional período de escolha, que sempre ocorria em setembro. O pré-concurso, que deve envolver atividades de preparação com as candidatas, deve acontecer durante a colheita da uva e entre os meses de janeiro e fevereiro do próximo ano.

Ainda não há um número estimado de jovens que devem se inscrever para representar a Festa da Uva de 2019, mas sabe-se que pelo menos duas estão confirmadas: Maiara Perottoni, rainha da Festa do Vinho Novo de Forqueta, e Martina Bozza, que representa Ana Rech.

No último concurso, que elegeu a rainha Rafaelle Galiotto Furlan e as princesas Laura Denardi Fritz e Patrícia Piccoli Zanrosso contou com 20 candidatas.