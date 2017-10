Horário de verão divide opinião de quem mora em Caxias

De olho no relógio 14/10/2017 | 09h00 Atualizada em

Em uma cidade como Caxias do Sul, na qual as pessoas saem do comércio e das fábricas ao anoitecer durante boa parte do ano, o horário de verão, que começa à meia-noite de hoje, é um alento para muita gente. O sol que se estende até por volta das 21h é um convite para aproveitar ir ao parque, praticar exercícios ou fazer outras atividades ao ar livre . Claro que nem todos ficam satisfeitos com o tradicional ajuste do horário, mas há quem o aguarde ansiosamente, caso Juliana Oliveira, 25 anos, que descreve o período como um dos mais felizes. Embora o céu ainda esteja escuro no horário em que a agente de saúde sai para trabalhar, ela acredita que há mais tranquilidade nas ruas com a chegada do horário de verão. Como ainda há luz do sol no final da tarde, a jovem gosta de usar o tempo livre para correr e beber chimarrão no Parque Municipal Mato Sartori, na área central.

— Eu amo esse período, é agradável e parece um pouco mais seguro para caminhar pela cidade. Com certeza a gente aproveita e fica humorado. Dá ânimo e motivação para curtir e viver a vida — conta Juliana.

Leia mais

Após 30 dias, reforço de soldados da BM é exaltado por moradores de Caxias do Sul

Novos policiais militares caminharão pela área central de Caxias do Sul

A rotina de Tiago Brogliato também muda nessa época. Morador de Caxias, ele usa as três horas restantes antes do anoitecer para tirar a moto da garagem e fazer trilha.

— Deveria ser considerado uma maravilha do mundo, pois após o trabalho eu consigo voltar para casa e fazer outros serviços ou até curtir meu esporte favorito. Fico sete meses na expectativa por ele (horário de verão) — revela Brogliato.

OPINE: você gosta do horário de verão?

Aos que se incomodam com a mudança, o cansaço e o impacto no relógio biológico são as principais justificativas. Para a leitora Débora Lorenzain, o ajuste é uma perda de tempo.

— Não suporto esse horário, além de não atingir o propósito que é economizar energia, por Caxias ser uma cidade grande, a gente cansa muito mais, pois a tarde não acaba nunca. Sou a favor de que termine com esse horário. E ainda tem gente que diz ganhamos mais uma hora no final do dia, isto é impossível, perdemos uma hora das nossas vidas todo dia — critica.

A preferência pela hora adiantada está aliada ao bem-estar e aos hábitos da população, o que coloca em segundo plano o principal motivo do horário de verão reduzir a demanda de energia no setor elétrico.

Uma análise da Rio Grande Energia (RGE) aponta que ao deslocar o relógio em uma hora, se consegue adiar as ações de acender a luz nas casas no primeiro momento da noite, por volta das 18h. Ccomo consequência, se ameniza a sobrecarga no sistema elétrico, tanto nas residências quanto no comércio e na indústria. De acordo com a concessionária, o volume de energia que se espera reduzir neste ano é de 8.880 MWh, considerando a faixa das 19h às 22h. A quantia equivale ao consumo residencial de 30 dias de uma cidade do porte de Canela, com 43 mil moradores. Em Caxias, o volume corresponde à demanda de dois dias.

FIQUE ATENTO

* À meia-noite deste sábado, você deve adiantar o relógio em uma hora. O horário de verão abrange as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já no Norte e Nordeste, pela proximidade com a linha do Equador, a mudança não gera efeito prático para essas localidades. Durante o período, no Amazonas e Acre, por exemplo, há uma diferença, respectivamente, de duas e de três horas a menos em relação aos demais estados.

* Ao todo, moradores do Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo devem alterar os ponteiros hoje à noite.