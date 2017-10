Greve do magistério estadual é somente parcial nas escolas da Serra

Novo levantamento 24/10/2017 | 20h10 Atualizada em

Quase dois meses após seu início, a greve do magistério estadual começa a perder força na Serra. Até esta terça-feira, de acordo com dados do Cpers/Sindicato, nenhuma escola da região permanecia totalmente parada. A mobilização ainda é parcial em 35 colégios de Caxias, em três de Farroupilha, três de Nova Petrópolis e em quatro escolas de São Marcos. A greve dos professores foi deflagrada no dia 5 de setembro, em protesto contra o parcelamento de salários determinado pelo governador José Ivo Sartori (PMDB).

Na semana passada, como alternativa para atender os estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental e do 3º ano do Ensino Médio, considerados os mais prejudicados com a greve, a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) orientou as Coordenadorias Regionais de Educação (CREs) que estudassem a possibilidade de remanejamento de alunos sem aula para outras instituições de ensino com atividades normais.

Segunda e terça-feira, a 4ª CRE realizou um levantamento para saber quantas vagas estariam disponíveis para oferta nas escolas de Caxias para os estudantes concluintes (veja quadro abaixo). Ao todo, há 524 vagas, que serão preenchidas conforme a procura, segundo a coordenadora da 4ªCRE, Janice Moraes.

— A escolha de trocar de colégio é do aluno. Não há um prazo para que a família demonstre interesse no remanejamento, mas obviamente é importante que isso seja feito o quanto antes, já que estamos no final de outubro — aconselha.

Pais que têm interesse em trocar os filhos concluintes de colégio em função da paralisação devem entrar em contato com a 4ªCRE. A coordenadoria fica na Avenida Júlio de Castilhos, 4.020, no bairro Cinquentenário. O telefone é o (54) 3220.6700.









VAGAS DISPONÍVEIS

9° ano do Ensino Fundamental

Manhã: 220

Tarde: 60





3° ano do Ensino Médio

Manhã: 167

Tarde: 9

Noite: 68