Governo do Estado destinará mais de R$ 14 milhões para pavimentação entre Nova Roma do Sul e Antônio Prado

Melhorias 09/10/2017 | 11h09 Atualizada em

Um contrato de pavimentação que beneficiará os municípios de Nova Roma do Sul e Antônio Prado será assinado nesta segunda-feira no Palácio Piratini, em Porto Alegre. A obra deve contemplar 13,96 quilômetros das rodovias ERS-437 e ERS-448, que ligam os dois municípios. O valor do investimento é de R$ 14,17 milhões.

O prefeito de Nova Roma do Sul, Douglas Fávero Pasuch, diz que a obra é uma reivindicação de mais de 30 anos do município. Hoje, o trajeto que receberá o pavimento é todo de chão batido. Conforme o prefeito, a melhoria trará benefícios tanto para a economia da cidade, quanto para os moradores que residem às margens da via.

— Este é um pedido antigo, desde quando Nova Roma ainda era distrito de Antônio Prado. Hoje, só temos uma saída pavimentada que é por Farroupilha. Vai ajudar muito o escoamento das produções como uva, alho e também o transporte de animais como frango, suíno e peru, que são criados no município — afirma Pasuch.

Leia mais

Ensaios com pets recém-nascidos chamam atenção para adoção em Canela

Empresários reivindicam melhorias na BR-116 em reunião na CIC de Caxias

Mortes no trânsito já ultrapassaram os números de 2016, na Serra

Para o prefeito de Antônio Prado, Juarez Santinon, o asfaltamento da via será um incentivo ao desenvolvimento local:

— Nós sabemos que a pavimentação traz mais qualidade de vida aos moradores e, consequentemente, estimula e propicia o investimento privado. Por isso, esperamos que a obra gere desenvolvimento não só para a área agrícola, como também para outros setores — prospecta Santinon.

O prefeito também reforça que a obra permitirá o encurtamento de distâncias, no que se refere aos acessos para as rodovias ERS-122 e BR-470.