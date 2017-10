Garibaldi tem mais uma escola pública reconhecida pela Unesco

Educação 09/10/2017 | 08h11 Atualizada em

Mais um colégio da rede pública de Garibaldi foi reconhecido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura(Unesco) em razão da qualidade do ensino. Depois da Escola Municipal Pedro Cattani, chegou a vez da Madre Felicidade também integrar o Programa de Escolas Associadas (PEA), distinção que certifica trabalhos em diversos países. O programa não faz distinção entre rede pública e privada e, para ser membro, é preciso que a escola esteja alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e à Agenda da Educação 2030, que contemplam os temas cultura de paz e cidadania global. Para a diretora da Escola Municipal Madre Felicidade, Vanessa Morelatto Hack, a certificação é resultado do trabalho pedagógico consolidado na instituição, que hoje atende a 314 alunos.

— Quatro pilares da educação, todos adotados pela Unesco, norteiam a prática educativa da nossa instituição: aprender a ser, aprender a fazer, aprender a aprender e aprender a conviver juntos. Essa conquista é fruto de um trabalho de equipe, realizado com muito empenho e há anos — garante Vanessa.

Ser uma escola membro do programa da Unesco não resulta em prêmio ou investimento financeiro para a instituição, como explica a diretora, mas dá como retorno o reconhecimento e a chance de aperfeiçoamento do corpo docente, como a participação em cursos e conferências. Para manter a certificação, renovada anualmente, o colégio deve se comprometer a trabalhar com todos os alunos, independentemente da disciplina, os quatro eixos do programa: problemas mundiais, cultura de paz, aprendizagem intercultural e problemas relacionados ao desenvolvimento sustentável. Além disso, as temáticas anuais sugeridas pela Organização das Nações Unidas (ONU) também devem ser priorizadas no projeto pedagógico.

— Fizemos diversas ações que tratam de problemas sociais, tudo para tornar os alunos cidadãos mais conscientes, em conformidade com o que também planeja a ONU. As séries iniciais, por exemplo, trabalharam com o conceito de sustentável, produzindo casinhas, sofás, com produtos reutilizáveis — explica Vanessa.

Serra entre as melhores

Ter duas escolas entre as associadas ao programa da Unesco traz grande reconhecimento para o trabalho desenvolvido nos colégios de Garibaldi, segundo a secretária municipal de Educação, Simone Rosanelli Chies. O título mostra credibilidade e comprometimento das equipes escolares.

— Para conseguir o título, passamos por uma triagem nacional e internacional. Então, estão mesmo atestadas as boas práticas e o respeito que temos com os alunos. Estamos felizes em conseguir mais esse selo. Agora, vamos continuar empenhados para mantê-lo. Nosso desafio é constante — destaca.