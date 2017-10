Funcionários dos Correios encerram greve e fazem mutirão para entrega de encomendas em Caxias do Sul

De volta ao trabalho 08/10/2017 | 13h38 Atualizada em

A partir de segunda-feira, os funcionários dos Correios que haviam aderido à greve nacional da categoria voltam ao trabalho. Em assembleias realizadas na sexta-feira (6) em todo o País, os trabalhadores aceitaram a proposta de Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) e definiram o fim da greve, iniciada em 19 de setembro. Neste final de semana ocorre um mutirão para colocar a carga postal em dia.

Em Caxias do Sul, a atividade também ocorre no Centro de Entrega de Encomendas. Conforme os Correios, o trabalho nos centros de distribuição é realizado com apoio de empregados de outras unidades da região.

Leia mais:

Os dramas da greve em Caxias: De um lado, professores endividados. Do outro, estudantes preocupados com o futuro

Crescente onda de homicídios preocupa Bento Gonçalves

O último levantamento de entregas em atraso da subsede do Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos de Caxias foi de 8 mil itens, entre encomendas via SEDEX e PAC - isso antes do mutirão do final de semana passado. Os Correios não informam o número de encomendas atrasadas, apenas a expectativa de entregas em todo o Estado.

Segundo a empresa, a previsão é de que 550 mil objetos postais sejam entregues entre este sábado e domingo no Rio Grande do Sul. No último mutirão, foram entregues 435 mil encomendas.

Conforme o representante do Sindicato dos Trabalhadores em Caxias, Ricardo Paim, 76 carteiros da cidade aderiram à greve, o que corresponde a 65%. Outros 15 carteiros da região da Serra também aderiram. Em relação ao total de trabalhadores, que incluem também atendentes comerciais e do setor administrativo, a adesão é de 20%. Segundo Paim, essa medida respeita decisão judicial que prevê um mínimo de 80% dos trabalhadores em atividade.

Os Correios não têm números específicos da região, mas informam que está trabalhando no Estado 90% do efetivo.