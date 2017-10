Frei Jaime Bettega: não cansar de agradecer

Opinião 28/10/2017 | 09h53 Atualizada em

A vida aguarda ser encaminhada, de acordo com a peculiaridade de cada um. Há uma idealização no imaginário de cada pessoa. É interessante pensar num jeito de viver, num modo de solucionar os problemas, numa forma de potencializar a alegria. Algumas coisas sempre ficarão faltando. Por isso, faz um bem enorme dar uma controlada na ansiedade e na indomável ganância. O fato de querer sempre mais pode gerar uma certa insatisfação, que rouba as pequenas alegrias e cega a gratidão.

Quando eu deixei de olhar tão ansiosamente para o que me faltava e passei a olhar com gentileza para o que eu tinha, descobri que, de verdade, há muito mais a agradecer do que a pedir. (Pe. Marcelo Rossi).

O que já foi conseguido até o presente momento, deve ser coroado com um hino de agradecimento. Quem sabe agradecer, torna-se uma pessoa bela por dentro e por fora. A gratidão eleva, engrandece, exalta. É importante olhar com gentileza para as inúmeras conquistas, sem esquecer de agradecer cada gota de suor. Afinal, nenhuma luta é em vão, quando o amor sustenta, desde o menor até os maiores sonhos. Sempre haverá muito mais para agradecer do que para pedir, se prevalecer o bom senso. A gratidão torna a existência mais bela e mais espontânea. Feliz de quem controla sua ansiedade e abre espaço para multiplicar alegria e gratidão.

Leia mais

André Costantin: Deus VT

Ciro Fabres: Pobre escola!

A vida se torna leve quando a gratidão acompanha os pensamentos e os incontáveis passos, neste mundo repleto de oportunidades.