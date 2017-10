Fiéis participam de missa em homenagem à beatificação do padre João Schiavo, em Caxias do Sul 

Religiosidade 29/10/2017 | 14h30 Atualizada em

Uma missa de ação de graças na manhã deste domingo, em Fazenda Souza, marcou o fim das comemorações da beatificação do padre João Schiavo, em Caxias do Sul. A celebração ocorreu na parte externa da capela, onde está o túmulo do religioso, e foi presidida pelo superior provincial da Província Argentina-Chile, padre José Luis Di Paolo.

O tempo ensolarado e o clima agradável contribuíram para que dezenas de fiéis participassem da missa campal, que contou com a presença dos Bispos Josefinos do Belém do Pará e do Equador, além de sacerdotes da região.

Alguns devotos aproveitaram a celebração para visitar o túmulo do beato. Entre eles, estava o aposentado Velocino Visona, 71 anos. Orando próximo ao túmulo do religioso, o morador de Caxias disse que agradecia as graças alcançadas nos últimos anos. Ele estava acompanhado da esposa Leoneide Fiorio Visona, 69.

Velocino Visona, 71 anos, e a esposa Leoneide Fiorio Visona, 69, agradeceram as graças alcançadas Foto: Diogo Sallaberry / Agencia RBS

— A irmã da minha esposa ficou doente em outubro em 2014. Descobriram que ela tinha uns nódulos. E eu resolvi fazer uma novena para o padre João Schiavo. Comecei no dia 27 de dezembro daquele ano, por nove meses. Hoje ela está curada, não existe mais nada. E eu fiz mais nove meses de novena pra agradecer — conta Visona.

Após a celebração, foi servido um almoço no salão paroquial da comunidade.