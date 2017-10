Festa em comemoração ao Dia da Criança ocorre no Parque dos Macaquinhos, em Caxias

Programe-se 10/10/2017 | 19h33 Atualizada em

A prefeitura de Caxias do Sul promoveu mudanças na tradicional festa do Dia da Criança. Em vez dos Pavilhões, a administração promoverá o evento Parque das Crianças, a partir das 14h de quinta-feira, dia 12, no Parque dos Macaquinhos. A ideia é que a festa forme um corredor de atividades com a Feira do Livro, que ocorre na Praça Dante Alighieri.

Diversas atividades gratuitas serão oferecidas para a garotada: haverá a distribuição de kits com doces, biscoitos, batata frita, pipoca, suco e picolé, além de espaços para brincadeiras, contação de histórias e oficinas de música e dança.

Depois de um ano sem comemoração — em 2016 a festa não foi organizada pelo município, a prefeitura preparou uma estrutura que deve ocupar vários pontos do parque. Para garantir a diversão, também serão disponibilizados patinetes, chinelão, jogos gigantes (xadrez, damas, jogo da velha e cavalinhos), pernas de pau, cama elástica, cama de gato, plantio de mudas, oficina de pirulitos, aula de zumba, pipa piscina de bolinhas, oficina de manobras com bike e espaços para futsal, vôlei, minifutebol e newcon.

Para a comunidade em geral, até as 18h, haverá aferimento de pressão arterial, dicas de saúde, orientações sobre cuidados no trânsito e distribuição de água quente para preparar chimarrão. Se chover, o evento será transferido para dezembro, juntamente com o término do ano letivo nas escolas municipais.