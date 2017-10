Festa da Uva: quem são as mulheres que vão preparar as soberanas 

Serra Gaúcha 12/10/2017 | 09h30 Atualizada em

As soberanas que representarão a 32ª Festa da Uva de Caxias, que ocorre de 22 de fevereiro a 10 de março de 2019, serão preparadas por um time escolhido a dedo pela presidente Sandra Mioranzza Randon. Todas mulheres, uma decisão de Sandra para "mudar paradigmas", as integrantes da comissão social têm em comum a vontade de realizar uma edição para ficar na história e alguma ligação com a Festa. Das 11 selecionadas, duas já foram princesas do maior evento de Caxias, Fabrícia Fedrizzi Bazei (1994) e Aline Casagrande (2012). As demais, de acordo com a presidente, acompanharam as movimentações nos Pavilhões de perto no decorrer dos anos.

— Em comum, temos a vontade de preparar um trio de soberanas que represente a Festa da Uva e a nossa cidade de forma brilhante. Cada uma das integrantes tem uma ocupação, um olhar, e isso só tem a acrescentar durante o pré-concurso e também nos dias do evento — espera.

A comissão social está formada, mas as integrantes ainda não começaram a trabalhar efetivamente para a Festa. Algumas ações do pré-concurso já foram discutidas e definidas pelo grupo, mas a função deve começar mesmo assim que se encerrarem as inscrições para a disputa que elegerá as soberanas que substituirão Rafaelle Furlan e as princesas Laura Fritz e Patrícia Zanrosso. O prazo começa no dia 23 e segue até 22 de novembro.

As regras para o concurso serão disponibilizadas para as candidatas no dia 23, mas Sandra adianta que não há muitas novidades em relação à edição passada. Uma das que mais chama a atenção é o limite de idade das jovens: antes a idade máxima era 30 anos, agora passou a ser 28.

— Nossa ideia foi padronizar a diferença em 10 anos. Neste ano também queremos que as entidades representativas não precisem arcar com custos extras para a preparação das meninas e para isso vamos planejar bem as atividades do pré-concurso. Muitas empresas passam por crise financeira e quem quiser ter uma candidata já gastará verba com a noite da escolha, com vestido e espaço para a torcida nos Pavilhões — antecipa.

Jovens que desejam se candidatar ao posto de rainha e princesas da Festa da Uva deverão se inscrever pessoalmente, mediante agendamento prévio, a partir do dia 23, na Casa 4 da Réplica do Parque de Eventos. O trio será conhecido no dia 19 de maio de 2018. Informações pelo telefone (54) 99176-3932.

A COMISSÃO SOCIAL

Christina de Freitas Horn (vai atuar como coordenadora): é natural de Porto Alegre, mas mora em Caxias há anos. É funcionária pública aposentada do Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Aline Casagrande: foi princesa da Festa da Uva de 2012 ao lado de Kelin Zanette e da rainha Roberta Veber Toscan. Trabalha como maquiadora e designer de sobrancelhas em Caxias.

Cristiane Lavratti Gobbato: porto-alegrense radicada em Caxias, é escritora, cronista e publicitária.

Fabrícia Fedrizzi Bazei: psicóloga, especialista em Gestão de Pessoas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e mestre em Administração pela UFRGS. Foi princesa da Festa da Uva de 1994 ao lado de Carine Posenatto e da rainha Cristina Briani.

Fernanda Arantes Yukimitsu: nasceu em Jundiaí (SP), mas reside em Caxias. É licenciada em Letras, chef de cozinha e sommelier internacional.

Fernanda Crosa Remussi: é cirurgiã-dentista especialista em dentística reparadora. É irmã da rainha da Festa da Uva de 2014, Giovana Crosa.

Giorgia Torresini Ribeiro: médica infectologista e filha da conselheira da Comissão Comunitária, Magda Corsetti Torresini.

Ilda Maria Pegoraro Fedrizzi: é empresária do ramo da moda há mais de 25 anos. É natural de Getúlio Vargas, mas mora em Caxias.

Janaína Miotti: é empresária e trabalha no grupo da família, a indústria Soprano.

Kellen Ferraro: é formada em administração de empresas e atua no ramo da moda. Foi candidata a rainha da Festa da Uva na edição de 2014.

Maria de Fátima Freire de Sá: doutora, mestre em Direito e especialista em Direito Médico. É escritora, professora universitária e pesquisadora do Centro de Estudos em Biodireito (Cebid). Natural de Belo Horizonte (MG), está radicada em Caxias há 10 anos.