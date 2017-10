Ex-vereador de Nova Prata que morreu afogado será enterrado segunda

Serra 15/10/2017 | 17h39 Atualizada em

Nova Prata decretou luto oficial no município pela morte do ex-vereador Flávio Antônio Sartori (PSDB), 53 anos. Conhecido pelo apelido Chapolin, Sartori estava desaparecido desde o último sábado, quando saiu com um grupo de amigos para pescar no rio Turvo, entre André da Rocha e Muitos Capões. Acionada pela família de Sartori, uma equipe bombeiros de Veranópolis iniciou as buscas e encontrou o corpo do ex-parlamentar por volta das 10h20min de domingo.

Segundo a equipe de mergulhadores responsável pelo resgate do corpo, ele teria se afogado logo ao cair na água, no momento em que o barco onde estava virou. O grupo constatou também que a vítima estaria sem colete salva-vidas Um familiar da vítima confirmou que Sartori não sabia nadar.

— É uma situação muito triste. Ele tinha saído para passear no feriado e fazer pescaria no rio. A família toda está abalada — lamentou um familiar que preferiu não se identificar.

No momento do acidente, Sartori estava acompanhado do empresário e também ex-vereador de Nova Prata Ênio Bristot (PSDB), que conseguiu se salvar e não corre risco de vida. Conforme relato de familiares, ao cair do barco em que estavam, Bristot começou a tirar os sapatos e o casaco para se manter na superfície. Ele conseguiu alcançar um troco de árvore que boiava no rio.

Sartori exerceu o cargo de vereador entre os anos de 2001 e 2012. Em 2004, foi presidente do Legislativo e, posteriormente, atuou como chefe de gabinete da prefeitura entre 2005 e 2008. Atualmente, administrava uma incorporadora de imóveis em Nova Prata. Ele era natural de Marau e deixou a esposa e três filhos.

O velório de Sartori ocorreu no plenário da Câmara de Vereadores de Nova Prata. O sepultamento ocorre nesta segunda, no cemitério Santo Inácio, em Vila Maria, município da região de Marau, norte do Estado.