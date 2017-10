Empresários reivindicam melhorias na BR-116 em reunião na CIC de Caxias

Logística 09/10/2017 | 07h23 Atualizada em

Empresários de Caxias do Sul reivindicam melhorias em uma das estradas mais importantes para o escoamento de produtos da Serra para o resto do país, a BR-116, principalmente no trecho que passa por São Marcos. A demanda será apresentada nesta segunda-feira ao superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Hiratan Pinheiro da Silva, em encontro promovido pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC). O encontro deve ocorrer às 10h.

De acordo com o diretor de Infraestrutura e Política Urbana da CIC, Delmar Perizzolo, é importante que o Dnit tenha mais cuidado com a manutenção da via porque no trajeto sinuoso, há pedras ocupando parte do acostamento que dificultam o transporte de caminhões bitrem ou carretas de grande porte, veículos que passam no trecho com bastante frequência. Com rochas e árvores adentrando na área de circulação da rodovia, executar cada curva se torna tarefa perigosa e passível de ocasionar acidentes, afirma Perizzolo.

— Nós gostaríamos muito que ele tomasse providência nas laterais da rodovia, não são mais do que 10 curvas. Houve um acidente em que a 122 foi bloqueada, há uma semana mais ou menos, e muitas cargas que precisavam sair para o centro do país não saíram. Ficamos "embretados" porque os caminhões não podiam passar pela BR, e a 122 estava bloqueada — explica.

É justamente para facilitar o escoamento de transportadores, empresas de logística e líderes de produção como Marcopolo e Randon que essa reunião ocorre com o Dnit. Um dos diretores da Marcopolo, Carlos Zignani, diz que o tema interessa bastante à empresa, principalmente em razão do transporte de ônibus articulados ou biarticulados.

— A nossa grande preocupação é que o Dnit possa usar máquinas nestas curvas, trabalhando nestas montanhas de rochas, para que os veículos possam efetuar curvas com mais facilidade. Em algumas curvas, muitas vezes, a carreta avança para a pista contrária. É muito perigoso — pondera Zignani.

Outro pedido dos empresários no encontro é agilidade na emissão de uma licença especial que veículos de carga pesada precisam para circular nas rodovias federais. O superintendente do Dnit diz que tem conhecimento do levantamento que a CIC preparou e deve apresentar hoje, mas justifica que as restrições orçamentárias do órgão devem ser levadas em consideração.

Por isso, Silva diz que o encontro será importante para esclarecer demandas e alinhar o que é possível, de fato, sair do papel:

— Nós precisamos entender que este trecho é sinuoso e característico serrano, mas vamos levar em consideração o que pode ser feito para dar mais segurança ao usuário da rodovia.