Em Caxias do Sul, chove em 30h metade da média mensal

A estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) em Caxias do Sul mediu 75mm em cerca de 30 horas, entre a madrugada de quarta-feira e 8h30min da manhã desta quinta-feira. A média mensal de chuvas em Caxias fica entre 120mm e 150mm. A média específica para o mês de outubro, um dos mais chuvosos, é de 169,6mm. Só entre as 6h e as 8h30min desta quinta, o volume registrado foi expressivo, de 37,7mm.

No início da manhã, os bombeiros de Caxias receberam três chamados para ocorrências de alagamento, sem gravidade. Uma árvore chegou a bloquear a Rota do Sol durante o temporal, mas foi removida e a rodovia foi liberada.

Na Serra, não houve registro de estragos, embora tenha havido queda de granizo em alguns locais, como em alguns bairros de Caxias e também no município de Esmeralda. Em São Pedro da Serra, houve queda de luz.

Em Bento Gonçalves, houve um registro de alagamento no bairro Imigrante. No município, a estação automática do INMET registrou 63mm entre o final da tarde de terça e a manhã de hoje. Entre as 7h e as 8h desta manhã, período em que foi registrado o maior volume de chuva foi maior, com 16mm. A média histórica de outubro é de 153mm.

Em Gramado, a chuva entre as 7h e as 8h foi de 20,4mm, mas não houve registro de problemas. Em Serafina Corrêa, a quantidade de chuva foi maior desde a manhã de quarta, com 87mm registrados. Em Vacaria, o maior volume foi na manhã da quarta-feira, com 45mm. Na manhã desta quina, o registro foi de 13,4mm entre as 8h e as 11h.