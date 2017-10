Definidas as comissões social e comunitária da 32ª Festa da Uva

Caxias do Sul 10/10/2017 | 18h16 Atualizada em

Poucos dias depois de anunciar a data do concurso que elegerá as soberanas da 32ª Festa da Uva de Caxias, a organização da celebração divulgou quem são os integrantes das comissões social e comunitária da edição que ocorre em 2018. Chama a atenção que todas as integrantes da comissão social são mulheres: são elas que montarão e organizarão o concurso e a escolha do novo trio de soberanas.

Leia mais

Festa da Uva de Caxias do Sul é adiada para 2019

As inscrições para o concurso que elegerá o novo trio de soberanas da Festa da Uva segue até o dia 22 de novembro. As candidatas deverão se inscrever pessoalmente, mediante agendamento prévio, na Casa 4 da Réplica do Parque de Eventos, em Caxias do Sul. Rainha e princesas serão conhecidas no dia 19 de maio de 2018. O concurso poderá contar com, no máximo, 30 candidatas inscritas. Cada participante precisa ser apresentada por uma e no máximo três entidades responsáveis e legalmente constituídas, como clubes sociais, esportivos, etc.

Confira quem foram os escolhidos para integrar as comissões social e comunitária pela presidente Sandra Randon:

Comissão Comunitária

Presidente: Sandra Mioranza Randon

Conselheira: Magda Corsetti Torresini

Diretor Administrativo-financeiro: Luciano Pereira

Tesoureira: Driele Fogaça de Lima

Comissão Social

Coordenadora: Christina de Freitas Horn

Integrantes:

Aline Casagrande

Cristiane Lavratti Gobbato

Fabrícia Fedrizzi Bazei

Fernanda Arantes Yukimitsu

Fernanda Crosa Remussi

Giorgia Torresini Ribeiro

Ilda Maria Pegoraro Fedrizzi

Janaína Miotti

Kellen Ferraro

Maria de Fátima Freire de Sá