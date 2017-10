Criança morre em acidente com caminhão na ERS-431 em Bento Gonçalves

Trânsito 05/10/2017 | 07h45 Atualizada em

Uma menina de seis anos, identificada como Emanueli Reisla Barbosa Delziovo, morreu em um acidente no km 9 da ERS-431, na localidade de Faria Lemos, em Bento Gonçalves, na Serra. O fato aconteceu por volta das 20h30min de quarta-feira. Ela estava com a família dentro de um caminhão, que deverá ser retirado do barranco na manhã desta quinta-feira. As placas eram de Irani (SC). As informações são da Gaúcha Serra.

As informações preliminares da polícia são de que o condutor, a esposa e um bebê estão internados no Hospital Tachini de Bento Gonçalves. O acidente aconteceu em uma curva na descida da rodovia. O motorista foi retirado do caminhão durante resgate efetuado pelo Corpo de Bombeiros. O óbito da menina foi constatado na ação. No caminhão, há uma carga de papelão.

A ocorrência chama a atenção pela gravidade e, ainda, porque no mesmo dia, pela manhã, outro acidente terminou em morte no local. O condutor de uma carreta, com placas de Pernambuco, perdeu o controle na curva e, da mesma, forma, caiu no barranco do km 9.