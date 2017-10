Cotiporã tem acessos bloqueados por pontes submersas

Serra Gaúcha 13/10/2017 | 11h42 Atualizada em

O município de Cotiporã, na Serra Gaúcha, está com dois dos três acessos bloqueados em função da alta dos rios com as chuvas que atingem o Estado nos últimos dias. O principal acesso, entre Bento Gonçalves e Cotiporã, está bloqueado desde esta quinta-feira. A situação piorou durante a noite, com a continuidade da chuva, e o Rio das Antas está três metros acima do nível médio no local. Não há previsão de liberação.

Nesta manhã, também ficou submersa a ponte que liga o município a Guaporé, com a cheia do Rio Carreiro. Com isso, o único acesso restante é por Veranópolis. É necessário utilizar a BR-470 e acessar posteriormente a RS-359 para chegar ao município.

