Construção de adutora em Flores da Cunha deve começar na semana que vem

12/10/2017 | 14h17

Com a assinatura da ordem de início nesta quarta-feira, deve começar na próxima semana a obra de interligação de um poço artesiano a um reservatório no bairro União, em Flores da Cunha. O projeto prevê a colocação de quatro mil metros de adutora. O investimento da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) é de R$ 1,8 milhão e tem prazo de conclusão de seis meses.

Além do União, o bairro Aparecida também será abastecido. No total, são seis mil moradores beneficiados. De acordo com o prefeito de Flores da Cunha, Lídio Scortegagna, no ano passado houve uma contaminação em um poço artesiano que abastece esses bairros. Assim, a quantidade de água retirada precisou ser reduzida.

O prefeito afirma que, mesmo com a redução, não há racionamento nesses locais. A obra é para impedir que falta de água no verão, quando o consumo aumenta.