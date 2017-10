Confira o que abre e o que fecha no feriado em Caxias

Serviço 12/10/2017 | 10h31 Atualizada em

Ao contrário do dia 20 de setembro, quando uma liminar da Justiça impediu a mão de obra dos trabalhadores, os mercados abrirão neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. Haverá alteração de atendimento dos serviços públicos e nos shoppings. Confira abaixo o que abre e fecha.

MERCADOS

Big: atende das 9h às 21h.

Maxxi Atacado: fechado.

Zaffari: as unidades do bairro Exposição e da Rua Sinimbu funcionam das 9h às 20h. Já as unidades do Shopping San Pelegrino e da Rua Vinte de Setembro abrem das 9h às 21h.

Carrefour: atende das 9h às 21h.

Vantajão: atende das 8h30min às 17h30min.

Savi: fechado.

Makro Atacado: atende das 8h às 22h.

Andreazza: horário normal das lojas com fechamento às 19h. A unidade em frente à Estação Ópera não abrirá.

SHOPPINGS

Martcenter: aberto das 11h às 19h. A praça de alimentação funciona a partir das 11h. As lojas têm abertura facultativa, das 14h às 19h.

Iguatemi: as lojas terão abertura opcional, das 14h às 20h. A praça de alimentação funciona das 11h às 22h. O GNC Cinemas tem programação das 12h30min às 22h.

Prataviera: apenas o Restaurante Vivacce funciona das 11h às 14h30min.

San Pelegrino: as lojas têm abertura opcional das 14h às 20h. A praça de alimentação atende das 10h às 22h. O Cinépolis tem programação das 12h às 22h. O Zaffari e a Panvel abrem das 9h às 21h.

Caxias Plaza: fechado.

SERVIÇOS PÚBLICOS

Guarda Municipal: plantão pelo telefone 153.

Samae: apenas pelo número 115.

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM): plantão pelo telefone 118 (ou 3290-3923). Hoje, não haverá cobrança das vagas do Estacionamento Rotativo Regulamentado (ERR) hoje.

Agricultura: as Feiras do Agricultor e a Ceasa Serra têm seus horários mantidos normalmente.

Fundação de Assistência Social (FAS): plantão pelo telefone (54) 98401-5710. O Conselho Tutelar atende pelos telefones (54) 98404-7308 ou 98404-7309.

Alô Caxias: serviços de reclamações apenas através do site caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias.

Secretaria da Saúde: expediente normal no Pronto-Atendimento 24 horas, na UPA Zona Norte, no CAPS Reviver, na Central de Exames, no Samu, no Serviço Residencial Terapêutico e Central de Regulação de Leitos. As unidades básicas de saúde (UBSs) estarão fechadas.

Secretaria de Obras e Serviços Públicos: uma equipe de saneamento e infraestrutura viária estará de plantão, pelo telefone (54) 98434-6870. A equipe de iluminação pública atenderá pelo telefone (54) 98434-6863.

Farmácias do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam): a matriz tem atendimento normal. A filial não abre.

Secretaria da Cultura: o Museu Municipal abre das 12h às 17h para as atividades da Feira do Livro. A Casa da Cultura funciona no feriado. O Café Do Arco da Velha abre das 8h às 22h. O Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, onde se encontra o Café Zarabatana, abre a partir das 15h e sedia uma exposição de brinquedos antigos. A Sala de Exposições e a Galeria de Artes abrem das 16h às 22h. A Sala de Cinema Ulysses Geremia terá sessão às 19h30min.