Confira o conteúdo da carta apostólica enviada pelo Papa que transformou padre Schiavo em beato

A beatificação do padre João Schiavo ocorreu neste sábado, em Caxias. A celebração ocorreu nos pavilhões da Festa da Uva e foi recheada de simbolismos. Em um dos momentos, o Cardeal Angelo Amato, enviado pelo Papa Francisco, leu a carta apostólica que transformou Schiavo em beato oficialmente, quando a imagem que retrata Schiavo beato foi desvendada ao público.

Carta Apostólica

Acolhendo o pedido de nosso Irmão

Dom Alessandro Carmelo Ruffinoni , C.S.,

Bispo de Caxias do Sul,

de muitos outros Irmãos No Episcopado

e de inúmeros fiéis em Cristo,

depois de consultada a Congregação das Causas dos Santos,

com a Nossa Autoridade Apostólica

concedemos que

o Venerável Servo de Deus,



João Schiavo,

sacerdote professo da Congregação de São José,

testemunha da misericórdia de Deus para com os últimos

aos quais proporcionou formação humana e cristã,

seja, de agora em diante, chamado com o nome de Beato,

e que sua festa possa ser celebrada, anualmente,

no dia oito de julho,

nos lugares e modos estabelecidos pelo Direito.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, Amém.



Dado em Roma, junto a São Pedro,

dia 19 do mês de outubro de 2017,

quinto de Nosso Pontificado.

Franciscus