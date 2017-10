Colisão entre Uno e carreta deixa quatro pessoas feridas na BR-470, em Veranópolis

Trânsito 28/10/2017 | 10h53 Atualizada em

Uma colisão frontal entre um Uno e uma carreta, por volta das 23h desta sexta-feira, deixou quatro pessoas feridas no km 186 da BR-470, na Curva do Espigão, em Veranópolis. Os feridos estavam no Uno.

Segundo os bombeiros, que ajudaram no atendimento à ocorrência, dois dos feridos tiveram apenas escoriações, mas os outros dois sofreram ferimentos mais graves e foram levados ao Hospital Comunitário São Peregrino Lazziozi, em Veranópolis. Eles foram atendidos nesse hospital e, depois, transferidos para o Hospital São João Batista, em Nova Prata.

O Hospital São João Batista não confirmou o estado de saúde dos feridos.