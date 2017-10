Cidades da Serra registram queda de granizo na manhã desta sexta-feira

Tempo 06/10/2017 | 09h45 Atualizada em

A sexta-feira iniciou chuvosa nas cidades da Serra Gaúcha. Houve registro de queda de granizo em algumas regiões de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Flores da Cunha. No entanto, os bombeiros não registraram chamados nas primeiras horas da manhã nas três cidades.

Segundo a Somar Meteorologia, as áreas de instabilidade se espalham por todo o estado nesta sexta. São esperados maiores volumes de chuva na metade norte do Rio Grande do Sul. A chuva pode ser acompanha por rajadas de vento de moderada a forte intensidade. Ainda há potencial para queda de granizo em pontos isolados, como registrado na Serra.

A temperatura máxima deve ser de de 23°C. No sábado, o clima permanece instável, com chuvas isoladas. A mínima deve ser de 15°C e a máxima de 21°C.