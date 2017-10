Cidades da Serra registram mínimas próximas a 1°C no amanhecer desta segunda-feira 

Clima 23/10/2017 | 09h37 Atualizada em

Quem despertou cedinho na manhã desta segunda-feira pode até ter pensado que havia acordado em um dia típico de inverno. A sensação de frio se deve às baixas temperaturas causadas por uma massa de ar seco que chegou ao Rio Grande do Sul, conforme a Somar Meteorologia.

Em Vacaria, a mínima foi de 1,3°, sendo a menor temperatura registrada no Estado, segundo a Somar. Em segundo lugar no ranking dos termômetros, ficou São José dos Ausentes com 1,7°C. Por lá, a sensação térmica esteve em 0,3°C. Canela registrou 3,9°C ao amanhecer, e Bento Gonçalves, 6,7°C.

— Nos últimos dias, uma frente fria passou pelo Estado causando temporais. Em seguida, chegou essa massa de ar seco, que veio de forma mais intensa, com características mais polares. Porém, não é uma situação tão incomum para a primavera — explica a meteorologista Juliana Resende.

Segundo Juliana, ainda não houve relatos de geada nesta segunda-feira. Para a terça, não a previsão que o fenômeno ocorra, já que as temperaturas devem se elevar _ os termômetros devem ficar entre 7°C e 25°C nas cidades da Serra.

O sol deve dar lugar a chuva a partir da quarta-feira, quando as precipitações avançam pelo o Oeste do Estado.