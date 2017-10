Chuva deve permanecer em Caxias até o final da próxima semana

Clima 06/10/2017 | 15h20 Atualizada em

A chuva que começou na sexta-feira em Caxias do Sul, inclusive com registro de queda de granizo em cidades como Bento Gonçalves e Flores da Cunha, não deve dar trégua tão cedo. Embora perca força nos próximos dias, a instabilidade deve permanecer pelo menos até o final da próxima semana. Neste sábado e domingo, a chuva perde intensidade, mas deve aparecer principalmente no período da tarde. As temperaturas, no entanto, não baixam e o clima deve ficar abafado. Para os próximos dias, a máxima deve ficar próxima dos 22°C; a mínima deve ser de 16°C.

De acordo com o meteorologista William Minhoto, da Somar Meteorologia, a chuva aparece com força na segunda-feira, com previsão de fortes pancadas e rajadas de vento. Depois, perde a força e volta a aparecer no final de semana nas cidades da Serra.

— No próximo sábado e domingo deve chover também, mas mais fraco. Porém, a nebulosidade permanece durante os dois dias — avisa.

E para quem está pensando em curtir o Litoral no feriadão da semana que vem, um alerta: a chuva deve ser registrada também nas praias. Em Torres, na quinta, há chance de temporal. No final de semana, o sol não deve aparecer para quem pretende curtir mar ou piscina. Os termômetros no Litoral devem marcar máxima de 19°C e mínima de 12°C.

Prefeitura de Caxias intensifica esforços para prevenção de alagamentos

Como forma de reduzir o impacto de fortes chuvas em curtos períodos, a prefeitura de Caxias iniciou diversas ações para minimizar impactos. Dentre elas, a limpeza dos arroios Tega e Dal Bó, nos bairros São José e Garbin, e do Pena Branca, no Cruzeiro.

A secretaria de obras ainda realiza vistoria e desassoreamento de micro e macrodrenagens, limpeza de bocas de lobo, instalação de grades para prevenir assoreamento (acúmulo de terra, areia, lixo, detritos, etc) dos sistemas de drenagem e o conserto de algumas redes em pontos de estrangulamento.