Caxiense narra momentos de terror em evento onde 50 pessoas foram mortas por atirador nos EUA

Um funcionário da Universidade de Caxias do Sul está hospedado em um hotel em Las Vegas, próximo ao prédio onde um ataque a tiros deixou 50 pessoas mortas e 200 feridas por volta das 22h de domingo (2h pelo horário de Brasília). Ele não ficou ferido.

Marcelo Tomiello Zorzi atua na área de Gerência de Tecnologia da Informação no campus de Caxias do Sul. O funcionário da UCS está hospedado no Luxor Hotel and Casino, que fica ao lado do hotel onde estava o atirador. No momento do atentado, ele e um morador de Novo Hamburgo estavam em uma farmácia.

— Quando estávamos na farmácia, surgiu um boato que o atirador podia estar por ali. Foi um caos. Houve correria e eu até me perdi do cara que estava comigo. Fiquei alojado por cerca de três horas em outro hotel, mas agora já consegui voltar para onde eu estava hospedado. Agora, todos os acessos ao Mandala Bay estão fechados e tem em uma viatura a a cada esquina — conta Zorzi.

Zorzi está na cidade americana para participar de um evento de informática, o NetApp Insight, que iniciaria nesta segunda e seguiria até quinta-feira, no hotel onde ocorreu o atentado. Ele está acompanhado de mais 34 brasileiros.

No momento do ataque, o atirador estava 32º andar do hotel Mandala Bay, localizado próximo ao local onde ocorria um festival de música country. Ele foi morto pela polícia.