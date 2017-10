Casal morre em acidente no interior de Caxias do Sul

Tragédia 15/10/2017 | 18h00 Atualizada em

Um casal morreu após colisão entre uma motocicleta e um Corolla no interior de Caxias do Sul na tarde deste domingo. O acidente ocorreu por volta das 15h na Estrada Municipal Água Azul, na localidade de Santa Lúcia do Piaí, próximo a capela da localidade. As vítimas são Gelson Vieira Barros, 21 anos, e Bruna Gomes Rech, 16, que estavam na motocicleta.

A Brigada Militar (BM) foi acionada às 15h20min. A Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) chegaram no local do acidente às 17h45min. O acidente ocorreu em uma curva, quando o Corolla seguia em direção a Santa Lúcia de Piaí. No sentido contrário vinha um grupo de motocicletas. Foi quando ocorreu a colisão. O jovem casal morreu na hora.

Duas mulheres que estavam no Corolla tiveram ferimentos leves. O veículo era conduzido por um homem de 63 anos e também tinha uma criança de sete anos como passageira — ambos não se feriram.