Carro roubado capota na BR-116, em Nova Petrópolis, após fugir da fiscalização da PRF

Trânsito 20/10/2017 | 07h07 Atualizada em

Um carro em situação de roubo capotou no KM 180 da BR-116, em Nova Petrópolis, após fugir de uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O acidente por volta das 21h30min de quinta-feira. No carro, havia dois ocupantes, de 23 e 30 anos, que não se feriram.

Leia mais

Caminhão carregado de suínos invade residência em Antônio Prado

Polícia busca testemunhas de duplo homicídio

Com o motorista e o passageiro, a PRF localizou um duas pistolas Taurus, calibre 380. Uma delas estava carregada com 20 munições. O outro revólver estava com a numeração raspada e um carregador com 15 munições.

Um dos presos estava foragido do sistema prisional e o carro havia sido roubado no último dia 17, em Sapiranga, em uma situação de roubo com lesões.

Os homens foram encaminhados à delegacia para registro do flagrante.