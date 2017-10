Caminhão carregado de suínos invade residência em Antônio Prado

Acidente 19/10/2017 | 15h40 Atualizada em

Um acidente inusitado chamou atenção em Antônio Prado no início da tarde desta quinta-feira. O motorista de um caminhão Scania carregado de suínos vivos perdeu o controle na subida e invadiu uma residência no bairro Panorâmico, próximo a saída da cidade via ERS-122. A carga é estimada em 30 toneladas. O incidente ocorreu no prolongamento da Avenida Valdomiro Bocchese, um via que é nova e não está devidamente sinalizada.

Foto: Bombeiros Voluntários de Antônio Prado / Divulgação

O caminhão, que transportava aproximadamente 30 toneladas, é de Cerro Largo e o motorista, de 40 anos, não conhecia a cidade. Ele pediu informações sobre como retornar para a ERS-122 e foi aconselhada a seguir reto. O veículo pesado não conseguiu vencer a subida, voltou de ré e invadiu a casa onde mora um casal de idosos. O condutor e os moradores não se feriram, mas alguns suínos morreram.

A ocorrência foi atendida pelos Bombeiros Voluntários de Antônio Prado. A previsão é que o trânsito no local fique interrompido até o início da noite, pois é necessário o transbordo da carga para retirada do caminhão. Os danos da casa atingida também só poderão ser avaliados após a remoção do veículo.

