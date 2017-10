Caminhão arranca árvore e tranca trânsito no centro de Caxias 

No Centro 24/10/2017 | 17h13 Atualizada em

Uma árvore, uma sinaleira e fios de energia elétrica trancaram parcialmente o trânsito entre as ruas 20 de Setembro e Borges de Medeiros, no Centro de Caxias do Sul, na tarde desta terça-feira. O fato ocorreu depois que um caminhão, ainda não identificado, passou pela rua. De acordo com testemunhas, o veículo era mais alto do que os fios e, depois de derrubar os cabos, fugiu do local. Pessoas que passavam pela rua anotaram a placa e informaram para a secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade. O motorista ainda não foi identificado. O acidente ocorreu por volta das 16h30min.

A RGE está no local para realizar o conserto da fiação e técnicos da secretaria municipal do Meio Ambiente fazem o recolhimento da árvore. O trânsito está parcialmente bloqueado pelo menos até as 18h. Motoristas que se deslocam pela 20 de Setembro em direção ao bairro São Pelegrino precisam desviar pela Guia Lopes.