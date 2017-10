Bombeiros resgatam tartaruga presa em anzol em lagoa de Caxias do Sul

Valor a vida 15/10/2017 | 21h51 Atualizada em

O resgate foi filmado pelos próprios militares e divulgado na página do Facebook do CRPO Serra Foto: Brigada Militar / Divulgação

O resgate de uma tartaruga mobilizou bombeiros de Caxias do Sul no início da noite deste domingo. Populares encontraram uma tartaruga com anzol nas margens da lagoa do Parque Demétrio Monteiro da Silva, no Desvio Rizzo. O réptil foi levado até a base do Corpo de Bombeiros que há no parque e recebeu ajuda.

Os soldados Picoli e Dieisson utilizaram alicates e muita paciência para remover o anzol da boca da tartaruga. Após o socorro, o animal foi devolvido para a lagoa e voltou a nadar calmamente.

