Beatificação do padre João Schiavo, em Caxias, reúne milhares

Padre João Schiavo é, oficialmente, o primeiro beato da Diocese de Caxias do Sul. Em cerimônia que reúne milhares nos Pavilhões da Festa da Uva na manhã deste sábado, o sacerdote josefino recebeu o parecer positivo lido pelo Cardeal Angelo Amato, enviado pelo Papa Francisco. O pavilhão 2 da Festa da Uva ficou lotado de devotos, religiosos e imprensa de todo país que prestigiaram o evento inédito na Serra Gaúcha.

— Peço, humildemente, que se digne a inscrever no número dos Beatos o Venerável Servo de Deus, João Schiavo, sacerdote e religioso dos Josefinos de Murialdo e iniciador das Irmãs Murialdinas de São José no Brasil — solicitou o bispo diocesano Dom Alessandro Ruffinoni.

Caravanas de diversos países estão entre os fiéis, que aproveitam e compram bandanas, fitinhas e camisetas que estampam o rosto de Schiavo. Cerca de 40 ônibus, com passageiros do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, também chegaram para a celebração.

Foto: Porthus Junior / agencia RBS

Schiavo levou a sério a vida cristã e expandiu a religiosidade para suas ações. A fundação de duas escolas, um seminário que formava padres, um noviciado, uma congregação de irmãs e um orfanato são alguns exemplos da articulação poderosa que o aproximava de famílias carentes ou empresários abastados. Milhares de cidadãos foram beneficiados pelas iniciativas do sacerdote josefino.

O processo de beatificação durou mais de 16 anos, tempo considerado pequeno diante do número de processos que tramitam no Vaticano.