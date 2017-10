Ato simbólico marca início da ocupação da antiga Maesa, em Caxias do Sul

Cidade 27/10/2017 | 19h33 Atualizada em

Um ato marcou o início da ocupação do complexo da antiga Metalúrgica Abramo Eberle (Maesa), em Caxias do Sul, na tarde desta sexta-feira. Duas salas anexas ao prédio na Rua Plácido de Castro quase na esquina com a Treze de Maio, receberam o Departamento de Proteção ao Patrimônio Histórico e Cultural (DIPAHC) e a central de monitoramento da Guarda Municipal. Desde quarta-feira, os dois setores já funcionam nos locais.

Leia mais

Personagem da Festa da Uva, Dona Gema trocará Caxias por Machadinho

Memória: Vivências da família de Angelo Buffon

Projeto quer proibir o consumo de bebidas alcoólicas nas áreas públicas de Bento Gonçalves

— Não fizemos intervenções na arquitetura do espaço, apenas restauramos e mobiliamos. Nada mais simbólico do que inaugurarmos a ocupação com o setor que é responsável por garantir a preservação histórica do patrimônio do município — destacou a secretária municipal da Cultura, Adriana Antunes.

O investimento estimado foi de cerca de R$ 25 mil, obtidos com o pagamento da primeira parcela de aluguel da Voges, que usa parte da estrutura. Além disso, o município usou móveis e itens de outras secretarias para viabilizar a mudança.