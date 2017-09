Três carros batem em poste na BR-116 em Caxias do Sul

Acidente de trânsito 30/09/2017 | 08h36 Atualizada em

Três carros colidiram em um poste por volta das 5h deste sábado na BR-116, km 145, em Caxias do Sul, no bairro São Ciro.

Leia mais

Daniel Guerra completa nove meses de governo em Caxias do Sul

Homem é executado a tiros em Bento Gonçalves

O motorista de um veículo Focus perdeu o controle do carro e bateu no poste em frente a empresa Agrale. Na sequência uma caminhonete, tentou desviar deste poste caído na via, mas capotou. Um terceiro veículo Clio, também colidiu no poste e teve danos materiais. Uma adolescente, que estava na caminhonete, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada pelo Samu ao Hospital da Unimed. Ela permanecia internada no hospital, em estado regular, até as 7h de sábado.

Os veículos aguardaram até as 6h30min na rodovia pela chegada do guincho. O trecho ficou em meia pista por cerca de 1h.