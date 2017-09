Terceira edição do projeto Ensaio Coletivo ocorre em outubro, em Caxias

Programe-se! 26/09/2017 | 09h01 Atualizada em

Os fotógrafos Ricardo Bellini e Nino Bellini lançam mais uma edição do projeto Ensaio Coletivo. O ensaio ocorrerá no dia 8 de outubro e será direcionado para profissionais ou amantes da fotografia. A ideia é unir fotógrafos, maquiadores, videomakers e modelos.

A proposta da dupla é todos os profissionais da área tenham a oportunidade de aprimorar suas técnicas e experiências. No Ensaio Coletivo, o participante terá à disposição diferentes ambientes para trabalhar, com a instrução técnica de profissionais, que irão auxiliar em relação à iluminação, composição e direção. O material desenvolvido neste dia poderá fazer parte do portfólio do participante.

O ensaio ocorre a partir das 14h, em um local que será divulgado posteriormente. O investimento é de R$ 70 (exceto para os profissionais de cabelo e maquiagem). A ficha de inscrição pode ser feita pelo no site https://ensaiocoletivo.typeform.com/to/EdZ5Lt.

Mais informações podem ser obtidas pela página no Facebook (www.facebook.com/ensaiocoletivo).