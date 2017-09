Governo federal autoriza contratação de crédito para asfaltar estradas do interior de Caxias do Sul

Pavimentação 25/09/2017 | 11h53 Atualizada em

A pavimentação de 69 quilômetros de estradas do interior de Caxias do Sul depende agora da aprovação do Senado. O governo federal encaminhou a proposta que autoriza a contratação de uma operação de crédito de U$$ 33 milhões (R$ 103,6 milhões, na cotação desta segunda-feira). A informação foi publicada no Diário Oficial da União de sexta-feira. Em tese, esta é a última etapa para que a prefeitura de Caxias do Sul possa contrair o empréstimo junto à Cooperação Andina de Fomento (CAF).

Os recursos serão utilizados para viabilizar a terceira fase do Programa de Asfaltamento do Interior (PAI III), elaborada na gestão passada da prefeitura. A previsão é fazer as melhorias em 16 trechos. Atualmente, os projetos estão sendo revisados, segundo o secretário municipal do Planejamento, Fernando Antonio Granjo Mondadori. A ideia é executar as obras em comunidades que tenham importância para a economia agrícola, para o turismo e também em locais onde a manutenção futura não fique prejudicada em função do relevo acidentado.