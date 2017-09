Governador José Ivo Sartori visita obras de Fazenda Souza, em Caxias do Sul

Melhorias 29/09/2017 | 15h59 Atualizada em

O governador do Estado, José Ivo Sartori, visitou na tarde desta sexta-feira as obras de melhorias no trevo de acesso a Fazendo Souza, distrito de Caxias do Sul. O representante da empresa Dalfovo, responsável pela execução da obra, Jairo Dalfovo acompanhou o governador na vistoria.

Na quinta-feira, o secretário Estadual dos Transportes e Mobilidade, Pedro Westphalen,também esteve no local e deixou nas entrelinhas que, embora a previsão de entrega se mantenha para o dia 28 de outubro, o trecho pode não ser concretizado no tempo estimado pelo governo gaúcho.

No trecho terá uma rotatória central e canteiros para direcionar os fluxos de trânsito. O orçamento previsto para a obra é de R$ 925 mil, valor máximo previsto na licitação lançada em junho deste ano.