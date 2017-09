Condutor perde o controle e tomba caminhão na ERS-122, em Farroupilha

Acidente 29/09/2017 | 08h46 Atualizada em

Um motorista de caminhão ficou ferido após um acidente registrado no km 47 da ERS-122, em Farroupilha, por volta das 2h desta sexta-feira, na região da Curva da Morte. Ele foi encaminhado ao Hospital São Carlos junto com um passageiro que também ficou ferido. As informações são da Rádio Gaúcha.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, durante o acidente, o caminhão saiu da pista e tombou no barranco às margens da rodovia.